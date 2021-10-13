"Барселона" втратила футболіста за 80 млн євро перед матчем з "Динамо" в ЛЧ

Про це повідомляє SPORT.es.



Наприкінці вересня 18-річний Педрі пошкодив квадріцепс лівої ноги у матчі ЛЧ з "Бенфікою". Футболіст ще не до кінця відновився від травми. Щоб уникнути рецидиву травми, гравець пропустить зустріч чемпіонату Іспанії з "Валенсією" (17 жовтня) і з "Динамо" (20 жовтня).

У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.



Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.



У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

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