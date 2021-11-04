"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро

Про це повідомляє AS.



В Усмана Дембеле діагностували пошкодження задньої поверхні стегна. Французький півзахисник вибув на три-чотири тижні. Ймовірно, що він травмувався в матчі проти "Динамо" (1:0), де вийшов на заміну.

У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише 1 матч, проти "Динамо" в ЛЧ. Все через травму, яку отримав у червні. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.



24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.



Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb