"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро
Півзахисник "Барселони" Усман Дембеле травмувався в матчі проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє AS.
В Усмана Дембеле діагностували пошкодження задньої поверхні стегна. Французький півзахисник вибув на три-чотири тижні. Ймовірно, що він травмувався в матчі проти "Динамо" (1:0), де вийшов на заміну.
У цьому сезоні Усман Дембеле провів лише 1 матч, проти "Динамо" в ЛЧ. Все через травму, яку отримав у червні. Transfermarkt оцінює вінгера у 50 млн євро. Його контракт чинний до червня 2022 року.
24-річний француз переїхав у Іспанію у 2017 році з дортмундської "Борусії", за 125 млн євро. Але так і не зміг стати лідером "Барси" через травми та різноманітні скандали.
Дембеле виграв чемпіонат світу з футболу у 2018 році.
- У 2019-му році Усман Дембеле розгнівав керівництво "Барселони", приховавши відпочинок у Сенегалі.
- Після цього "Барселона" повідомила, що за цю витівку Дембеле повинен заплатити кількасот тисяч доларів.
- 26 жовтня стало відомо, що керівництво "Барселони" розглядає можливість відсторонити від команди француза Усмана Дембеле.
- Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
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