"Барселона" знайшла спосіб безкоштовно підписати переможця Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, "Барселона" запропонує Аспілікуеті контракт у червні, коли закінчить його угода з "Челсі". Іспанський оборонець стане вільним агентом і зможе дістатись каталонцям безкоштовно.



Новоспечений тренер "Барселони" Хаві не задоволений грою правого захисника Деста. 32-річний Аспілікуета – один з головних варіантів для заміни американця.



Сезар Аспілікуета виступає за "Челсі" з 2012 року. Він двічі вигравав АПЛ, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.



У цьому сезоні на рахунку Аспілікуети 15 матчів і 3 результативні передачі.



Transfermarkt оцінює іспанця у 13 млн євро.

"Барселона" наразі займає сьоме місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

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