"Барселона" знайшла спосіб безкоштовно підписати переможця Ліги чемпіонів
Іспанська "Барселона" зацікавлена у трансфері захисника "Челсі" Сезара Аспілікуети
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, "Барселона" запропонує Аспілікуеті контракт у червні, коли закінчить його угода з "Челсі". Іспанський оборонець стане вільним агентом і зможе дістатись каталонцям безкоштовно.
Новоспечений тренер "Барселони" Хаві не задоволений грою правого захисника Деста. 32-річний Аспілікуета – один з головних варіантів для заміни американця.
Сезар Аспілікуета виступає за "Челсі" з 2012 року. Він двічі вигравав АПЛ, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.
У цьому сезоні на рахунку Аспілікуети 15 матчів і 3 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює іспанця у 13 млн євро.
"Барселона" наразі займає сьоме місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
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