Баскетболіст збірної України помер у віці 33 роки

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Руслан Отверченко помер через проблеми з серцем. Інформацію про смерть баскетболіста підтвердили його колишня дружина Ольга та партнер по збірній України В'ячеслав Кравцов.

Отверченко зіграв 12 матчів за збірну України, у складі якої виступав на Євробаскеті-2017. Він є вихованцем миколаївського. Виступав за "Київ", "Донецьк", "Будівельник", "Черкаські Мавпи", "Прометей" та іспанську "Манресу".

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