"Батальйони стираються до рівня штурмових груп": експерт Киричевський про втрати окупантів під Авдіївкою
Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що окупанти змушені наступати малими штурмовими групами під Авдіївкою через колосальні втрати
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо говорити про те, що зараз відбувається з росіянами під Авдіївкою, то не зовсім коректно було б говорити, що вони там змінюють тактику тощо. Зокрема, що на початку наступу вони наступали колонами бронетехніки, а зараз все звужується до штурмових груп. Все зовсім по-іншому. Підрозділи окупантів просто стираються під Авдіївкою. Окупанти почали наступати посиленими батальйонами, а тепер ці батальйони стерлись до рівня штурмових груп, які дійсно можуть підтримувати безперервність наступу", - пояснив Киричевський.
Експерт наголосив на потребах ЗСУ для того, щоб знизити вогневий вплив ворога на наші війська
"Ці штурмові групи окупантів мають високий рівень підтримки артилерії та авіації. Тому, як би це банально зараз не прозвучало, втім нам би зараз дуже допомогли б F-16 для того, щоб росіяни менше скидали керованих авіабомб на Авдіївку. Це значно б понизило вогневий вплив на наші війська. Нам також і не вистачає великокаліберної артилерії, адже "тюльпанів" у росіян, на жаль, занадто багато", - додав він.
- 27 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на Авдіївському напрямку стало ще важче.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також захисники знищили 1140 окупантів.
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