Так, позицію "Батьківщини" оприлюднила у Facebook її лідерка Юлія Тимошенко.

"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай Партії регіонів) у будь-який конституційний спосіб. Так, люди, які допомагали Кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді! Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша перемога!" — написала Тимошенко.

Вона також наголосила, що очолювана нею фракція підтримає будь-який конституційний законопроєкт, який покликаний відновити справедливість і реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів.

Позицію "слуг" розмістила в Telegram речниця партії Юлія Палійчук.

"Ми виступаємо за те, що покарання проросійських сил за вчинені злочини повинне мати серйозне юридичне підґрунтя, яке не викликатиме сумнівів ані в українських, ані в міжнародних судах", - написала вона.

"Ми підтримуємо і будемо підтримувати всі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу всіх представників проросійських сил. Але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому", - додала Палійчук.

За даними руху "Чесно", близько 70 народних депутатів не підписали звернення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів ОПЗЖ.