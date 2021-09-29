"Баварія" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 29 вересня, у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Баварія" - "Динамо" пройде у Мюнхені. Початок - о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.
Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
Ліга чемпіонів
2-й тур
29 вересня
"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- 27 вересня Мірча Луческу підписав новий контракт з київським топ-клубом.
- 28 вересня головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в успіху своєї команди в матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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