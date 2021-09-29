"Баварія" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Баварія" - "Динамо" пройде у Мюнхені. Початок - о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.



Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.



Ліга чемпіонів



2-й тур



29 вересня



"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)



Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

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