"Баварія" втратила 7 футболістів перед матчем з "Динамо" в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".



Футболісти "Баварії" Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс вирушили на карантин через контакти з людиною, у якої було підтверджено коронавірус.



У матчі з "Динамо" ще не зіграють Ніклас Зюле та Йосип Станішич, які отримали позитивний тест на COVID-19. Поєдинок ЛЧ пропустить і Йозуа Кімміх, він проходить другий тиждень карантину.



У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.



Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.



У 5-му турі "Динамо" зіграє 23 листопада у Києві проти "Баварії".