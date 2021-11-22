"Баварія" втратила 7 футболістів перед матчем з "Динамо" в ЛЧ
Мюнхенська "Баварія" через коронавірус не зможе розраховувати на 7 футболістів у матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".
Футболісти "Баварії" Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг та Мікаель Кюїзанс вирушили на карантин через контакти з людиною, у якої було підтверджено коронавірус.
У матчі з "Динамо" ще не зіграють Ніклас Зюле та Йосип Станішич, які отримали позитивний тест на COVID-19. Поєдинок ЛЧ пропустить і Йозуа Кімміх, він проходить другий тиждень карантину.
У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.
Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.
У 5-му турі "Динамо" зіграє 23 листопада у Києві проти "Баварії".
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- 18 листопада головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн зізнався, що однаково ставиться як до щеплених, так і до нещеплених гравців.
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