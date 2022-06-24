Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, боси "Баварії" бачать Роналду, як ідеальну заміну Роберту Левандовському. Поляк збирається покинути німецький клуб вже цього літа.

Оточення Кріштіану Роналду знає про інтерес "Баварії" і позитивно ставиться до можливого трансферу. Португалець розуміє, що це буде один із останніх його сезонів у кар'єрі, тому хоче ще спробувати свої сили у топ-клубі.

"Баварія" надасть 37-річному Роналду гарантію боротьби за чемпіонство та за перемогу у Лізі чемпіонів.

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