"Баварія" знайшла несподівану заміну Левандовському
Мюнхенська "Баварія" планує підписати нападника англійського "Манчстер Юнайтед" Кріштіану Роналду
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, боси "Баварії" бачать Роналду, як ідеальну заміну Роберту Левандовському. Поляк збирається покинути німецький клуб вже цього літа.
Оточення Кріштіану Роналду знає про інтерес "Баварії" і позитивно ставиться до можливого трансферу. Португалець розуміє, що це буде один із останніх його сезонів у кар'єрі, тому хоче ще спробувати свої сили у топ-клубі.
"Баварія" надасть 37-річному Роналду гарантію боротьби за чемпіонство та за перемогу у Лізі чемпіонів.
- 15 травня Роберт Левандовські заявив, що можливо зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".
- Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ризикує вперше в кар’єрі пропустити розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ.
- 22 червня повідомлялось, що Роналду може повернутись в туринський "Ювентус".
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