Про це повідомив у телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"А їм говорили, що куріння шкодить здоров'ю, а іноді й життю… Не послухали. "Бавовна". У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", – написав Гайдай.

Окрім того, за інформацією очільника Луганської ОВА, було знищено техніку та особовий склад ворога на території Новоайдарського лісгоспу.

Упродовж минулої доби ЗСУ також завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні.

Від 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків та 1313 артилерійських систем

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