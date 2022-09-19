"Бавовна" на Луганщині: ЗСУ знищили ворожу базу в Кадіївці
На Луганщині українські воїни ліквідували базу росіян у Кадіївці, а також ліквідували техніку та ворогів на території Новоайдарського району
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"А їм говорили, що куріння шкодить здоров'ю, а іноді й життю… Не послухали. "Бавовна". У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", – написав Гайдай.
Окрім того, за інформацією очільника Луганської ОВА, було знищено техніку та особовий склад ворога на території Новоайдарського лісгоспу.
- Упродовж минулої доби ЗСУ також завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні.
- Від 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків та 1313 артилерійських систем
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