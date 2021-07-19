Байден дозволив екстрадицію першого в'язня із закритої в'язниці Гуантанамо

Про це розповідає DW.



Підданий Марокко став першим ув'язненим спецв'язниці США на орендованій Вашингтоном військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, якого адміністрація американського президента Джозефа Байдена передала за кордон. Про переведення повідомила в понеділок, 19 липня, прес-служба Пентагону.



"У 2016 році Рада з періодичного перегляду (PRB) визначив, що утримання Абдули Латіфа Насіра під вартою відповідно до військового права більше не є необхідним для захисту від збереження значної загрози національній безпеці США", - пояснили в оборонному відомстві.



"У зв'язку з цим PRB рекомендував дозволити репатріацію Насира в його рідну країну - Марокко - за умови дотримання гарантій безпеки і гуманного поводження з ним", - додали в Пентагоні. Там нагадали, що процедуру не вдалося завершити при адміністрації президента США Барака Обами.



Таким чином, як зазначає агентство Reuters, чисельність ув'язнених в пенітенціарній установі скоротилося до 39. Мароканець містився там з 2002 року.



Раніше Байдензаявляв про намір позбутися спецв'язниці в Гуантанамо. В середині лютого прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі говорила, що Байден хоче до кінця свого президентського терміну в 2025 році закрити спецв'язницю США на Кубі.



За словами Псакі, команда президента працювала по лінії Ради національної безпеки при Білому домі, щоб "оцінити поточний стан справ", "успадкований від попередньої адміністрації".



Зазначимо, свого чау президент-демократ Барак Обама обіцяв закрити Гуантанамо. Його наступник на посаді президента Дональд Трамп наголошував на необхдності зберегти в'язницю на Кубі.



Так, обама обіцяв закрити заклад ще у 2007 році під час виборчої кампанії, коли його опонентом на виборах президента був покійний сенатор Джон Макккейн. У свою чергу Дональд Трамп в 2016 році, під час своєї виборчої кампанії, висловив готовність залишити в'язницю в Гуантанамо відкритою і "заповнити її поганими хлопцями".



Намірам Обами став на заваді Конгрес США, більшість в якому мали республіканці. Трамп же в січні 2018 року підписав указ, відповідно до якого в'язниця не повинна була бути ліквідована.



На квітень 2019 роки в Гуантанамо залишалися 40 ув'язнених. Дехто з ув'язнених стверджував, що до них застосовувалися такі заборонені методи дізнання, як позбавлення сну, вплив екстремальних температур, гучна музика, імітації утоплення.



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