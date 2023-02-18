Байден готує звернення до Путіна та росіян
В ході свого візиту до Польщі наступного тижня президент США Джо Байден виступить зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна
Про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.
"Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я - я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - заявив Кірбі.
Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.
"Це не так, як це бачить президент. Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті", - запевнив Кірбі.
Також за словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати й далі.
"Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки", - зазначив він.
- 10 лютого речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що президент США Байден 20-22 лютого планує відвідати Польщу.
- 17 лютого стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда планує під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорити військову присутність військ США у Польщі.
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