Байден готує звернення до Путіна та росіян

Про це заявив спікер Радбезу США Джон Кірбі.

"Ви почуєте в промові президента повідомлення, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я - я підозрюю, що ви – ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - заявив Кірбі.

Окрім цього, спікер також спростував чутки, що США можуть знизити обсяги підтримки України та інших своїх партнерів у Європі. За його словами, противниками допомоги є лише деякі республіканці Палати представників.

"Це не так, як це бачить президент. Якщо ви поговорите з керівництвом Палати представників, ви цього не почуєте. І ви, звичайно, не почуєте цього від демократів. І ви не чуєте цього в Сенаті", - запевнив Кірбі.

Також за словами спікера, в американському парламенті зберігається двопартійна підтримка позиції, що Україні потрібно допомагати й далі.

"Ми всі робимо це разом. І підтримка Конгресу справді була надзвичайною. І президент сподівається на продовження цієї підтримки", - зазначив він.