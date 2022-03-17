Байден і Сі Цзіньпін 18 березня обговорять війну в Україні
Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують поговорити 18 березня, зокрема на тему війни росії проти України
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
Зазначається, що лідери США та КНР поспілкуються у п'ятницю, 18 березня.
"Це частина наших постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку між Сполученими Штатами та КНР. Лідери двох країн обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес", - повідомили у Білому домі.
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