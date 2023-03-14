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Байден і Сунак обговорили продовження підтримки України та виклики, які створює Китай

14 березня, 2023 вiвторок
07:28
Світ Джо Байден і Ріші Сунак

Лідер США Джо Байден і очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго. Під час неї представники обговорили продовження підтримки України та загрози, які створює КНР

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, поширеному за результатами зустрічі.

Зазначається, що лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі "викликів, які створює КНР, а також нашої спільної відданості підтримці миру й стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".

Крім того, вони наголосили на незмінній підтримці України в умовах поточної агресії Росії. Байден і Сунак наголосили на важливості продовжувати надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також вживати економічних заходів для протидії здатності Москви вести війну.

Сторони розглянули й інші глобальні й двосторонні питання у сферах безпеки, економіки, торгівлі, екології.

Також Джо Байден зустрівся і з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе. Вони "підкреслили свою готовність продовжувати підтримувати народ України, який захищає себе від жорстокої агресії Росії".

Представники країн обговорили широке коло питань, у тому числі щодо взаємодії у форматі AUKUS, регіональної безпеки, протидії викликам з боку Китаю, а також інші проблеми регіонального й глобального порядку.

  • Раніше Bloomberg повідомляв, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до США обговорить з Джо Байденом та головою уряду Австралії Ентоні Албанізом кроки щодо протидії Китаю.

Україна
Китай
Австралія
Джо Байден
війна з Росією
США
допомога Україні
Велика Британiя
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