Про це йдеться в повідомленні Білого дому, поширеному за результатами зустрічі.

Зазначається, що лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі "викликів, які створює КНР, а також нашої спільної відданості підтримці миру й стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні".

Крім того, вони наголосили на незмінній підтримці України в умовах поточної агресії Росії. Байден і Сунак наголосили на важливості продовжувати надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також вживати економічних заходів для протидії здатності Москви вести війну.

Сторони розглянули й інші глобальні й двосторонні питання у сферах безпеки, економіки, торгівлі, екології.

Також Джо Байден зустрівся і з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе. Вони "підкреслили свою готовність продовжувати підтримувати народ України, який захищає себе від жорстокої агресії Росії".

Представники країн обговорили широке коло питань, у тому числі щодо взаємодії у форматі AUKUS, регіональної безпеки, протидії викликам з боку Китаю, а також інші проблеми регіонального й глобального порядку.