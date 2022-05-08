Байден і Трюдо зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку Україні
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом поточну ситуацію в Україні та подальші кроки, які Канада та США можуть зробити для підтримки українського уряду та народу
Про це чиновники заявили під час своєї розмови.
"Прем’єр-міністр і президент відзначили український народ за непохитну мужність перед обличчям російської агресії. Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду, а також зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", - йдеться у звіті розмови.
Лідери також погодилися подвоїти свої зусилля для підтримки вразливих верств населення.
8 травня Трюдо, Байден і лідери G7 проведуть розмову із Президентом України Зеленським.
- Нагадаємо, канадські авіакомпанії готові організувати чартерні рейси для біженців з України, як тільки розв'язувати логістичні проблеми. За даними видання, уряд Канади створив імміграційні програми, щоб допомогти українцям, які хочуть приїхати до Канади тимчасово або назавжди.
- У рамках нового пакету безпекової допомоги США відправлять до України додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше необхідне обладнання.
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