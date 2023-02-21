Байден мав телефонну розмову з Мелоні: говорили про підтримку України
Президент США Джо Байден 20 лютого провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, яка планує відвідати Київ
Про це повідомляє пресслужба Білого дому, пише Укрінформ.
"Байден говорив увечері з Мелоні після свого візиту в Україну, а також перед її поїздкою до української держави", - зазначили в адміністрації американського лідера.
Під час розмови політики підняли тему поглиблення тісної координації з питань підтримки України, зокрема забезпечення допомоги в галузі оборони, економіки та гуманітарної сфери.
При цьому в Білому домі долали, що президент США чекає можливості привітати прем'єра Італії у Вашингтоні, коли їхні графіки будуть узгоджені.
- Нагадаємо, Джо Байден несподівано відвідав Україну 20 лютого.
- Мелоні має намір прибути у Київ 21 лютого і вже перебуває у Польщі.
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