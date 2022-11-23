Про це йдеться на порталі Білого дому.

Зазначається, що Джо Байден наказав виділити Україні військову допомогу на $400 мільйонів. Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену.

Відомо, що $400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.

23 листопада Повітряні сили України повідомили, що 23 листопада, сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували територію України. Загалом Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.

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