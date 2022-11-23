Байден наказав виділити Україні військову допомогу на ще $400 млн
Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще $400 мільйонів для оборонних потреб, відповідне доручення надано держсекретарю США Ентоні Блінкену
Про це йдеться на порталі Білого дому.
Зазначається, що Джо Байден наказав виділити Україні військову допомогу на $400 мільйонів. Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену.
Відомо, що $400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.
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