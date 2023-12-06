Байден назвав можливу відмову від підтримки України "абсолютним безумством"

Про це повідомляє The New York Times.

Президент США під час спілкування з журналістами назвав перспективу припинення допомоги України "просто неправильною".

"Відмова підтримати Україну - це просто абсолютне божевілля", - заявив він.

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Крім того, Байден вважає, що таке рішення суперечило б інтересам США. Він пообіцяв, що його адміністрація добиватиметься виділення коштів для України.