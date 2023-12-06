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Війна з Росією: хроніка
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Байден назвав можливу відмову від підтримки України "абсолютним безумством"

6 грудня, 2023 середа
09:12
Війна з Росією Джозеф Байден, саміт НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що можлива відмова США від підтримки України є "абсолютним безумством"

Про це повідомляє The New York Times.

Президент США під час спілкування з журналістами назвав перспективу припинення допомоги України "просто неправильною".

"Відмова підтримати Україну - це просто абсолютне божевілля", - заявив він. 

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Крім того, Байден вважає, що таке рішення суперечило б інтересам США. Він пообіцяв, що його адміністрація добиватиметься виділення коштів для України.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Того ж дня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики. Згодом у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
  • 5 грудня у конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 
Світ
Україна
Джо Байден
США
допомога США Україні
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