Байден назвав Путіна "м’ясником"
Президент США Джо Байден сказав, що Володимир Путін – це "м'ясник"
Таке порівняння президент США використав після розмови з українським біженцями у Варшаві, повідомляє CNN, передає "Еспресо. TV".
На запитання журналістів, про що Байден думає, коли щодня має справу з Путіним, президнет США відповів: "Він м’ясник".
Під час короткої сесії запитань і відповідей на стадіоні у Варшаві, Байден розповів, як він був у подібних місцях у своєму житті, але сказав, що його завжди дивує "глибина і сила людського духу".
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