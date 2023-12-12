Байден назвав Трампа загрозою демократії
Чинний лідер США Джо Байден заявив, що кандидат на посаду президента Дональд Трамп становить загрозу демократії країни
Про це він сказав під час політичного збору коштів у понеділок, 11 грудня, пише Reuters.
Байден нагадав слова Трампа про те, що він буде диктатором лише протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.
"Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо цього допустити", - зауважив Байден.
Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден "працював над захистом американської демократії та об’єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз", не згадуючи при цьому Трампа на ім'я.
"І я хочу сказати, що неправильно припиняти дію конституції й зловживати федеральною владою для переслідування критиків і зневажання першої поправки", - додав Бейтс під час виступу в ефірі Air Force One.
- Нагадаємо, 6 грудня Дональд Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому, окрім "першого дня".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.86 Купівля 36.86Продаж 37.48
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе