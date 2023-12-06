Трамп пообіцяв у разі обрання президентом бути диктатором лише у перший день на посаді

Про це повідомляє Reuters.

Обіцянки Трампа прозвучали після попереджень демократів і деяких республіканців про те, що Штатам загрожує стати автократією, якщо він переможе на виборах 2024 року.

Кандидата в президенти від Республіканської партії Трампа двічі попросили під час телевізійного заходу в ратуші в Айові заперечити, що він зловживатиме владою, аби помститися політичним опонентам у разі переобрання в Білий дім.

"Ні. Ні. Крім першого дня", - сказав експрезидент США.

За його словами, у цей "перший день" він використає свої президентські повноваження, щоб закрити південний кордон з Мексикою і розширити буріння нафтових свердловин.

Як пише видання, Трамп, який прагне другого терміну в Білому дому, часто також обіцяє "відплату" політичним опонентам. Цільовими групами є чинний президент США Джо Байден, прокурори, які звинувачували його в злочинах, а також міністерство юстиції країни.

Після завершення заходу в Айові, керівник виборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес також виступила із заявою.

"Дональд Трамп говорив нам, що саме він буде робити, якщо його переоберуть, і сьогодні ввечері він сказав, що стане диктатором у перший же день. Американці повинні йому вірити", - наголосила вона.