Трамп пообіцяв у разі обрання президентом бути диктатором лише у перший день на посаді
Кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому, окрім "першого дня"
Про це повідомляє Reuters.
Обіцянки Трампа прозвучали після попереджень демократів і деяких республіканців про те, що Штатам загрожує стати автократією, якщо він переможе на виборах 2024 року.
Кандидата в президенти від Республіканської партії Трампа двічі попросили під час телевізійного заходу в ратуші в Айові заперечити, що він зловживатиме владою, аби помститися політичним опонентам у разі переобрання в Білий дім.
"Ні. Ні. Крім першого дня", - сказав експрезидент США.
За його словами, у цей "перший день" він використає свої президентські повноваження, щоб закрити південний кордон з Мексикою і розширити буріння нафтових свердловин.
Як пише видання, Трамп, який прагне другого терміну в Білому дому, часто також обіцяє "відплату" політичним опонентам. Цільовими групами є чинний президент США Джо Байден, прокурори, які звинувачували його в злочинах, а також міністерство юстиції країни.
Після завершення заходу в Айові, керівник виборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес також виступила із заявою.
"Дональд Трамп говорив нам, що саме він буде робити, якщо його переоберуть, і сьогодні ввечері він сказав, що стане диктатором у перший же день. Американці повинні йому вірити", - наголосила вона.
- 11 листопада в інтерв'ю іспанськомовному телеканалу Univision експрезидент США Дональд Трамп висловив припущення, що у випадку повторного обрання на виборах у 2024 році він може використати ФБР та міністерство юстиції для боротьби зі своїми політичними опонентами
- Згодом конгресмен Джеймі Раскін порівняв гіпотетичний другий президентський термін Трампа з ситуацією в Росії та діями інших авторитарних лідерів у відповідь на завуальовані погрози щодо переслідування політичних опонентів у разі його переобрання.
- А чинний президент Штатів Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив Дональд Трамп.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.81 Купівля 36.81Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе