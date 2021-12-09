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Байден обговорить з лідерами "Бухарестської дев'ятки" ситуацію щодо України та РФ

9 грудня, 2021 четвер
08:32
Світ Джозеф Байден

Президент США Джо Байден 9 грудня обговорить з лідерами "Бухарестської дев'ятки" свою розмову з очільником Росії Володимиром Путіним та ситуацію навколо України

Про це повідомили у Білому домі, передає  U.S. News.

"Він (Байден - ред.) проведе телефонну розмову з лідерами "Бухарестської дев'ятки"- нашими союзниками в НАТО на східному фланзі, щоб проінформувати їх про свою розмову з президентом Путіним, почути їхню думку щодо поточної ситуації в сфері безпеки та наголосити на прихильності Сполучених Штатів до трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Перед розмовою з "Бухарестською дев'яткою" Байден має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, "щоб обговорити нарощування військової сили Росії на кордонах України".

Як відомом, до "Бухарестської дев'ятки" (В9) входять такі країни, як Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.
 

  • Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну. Путін під час розмови з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".
  • Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

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Україна
Росія
Володимир Зеленський
Джо Байден
Володимир Путiн
війна
США
Бухарестська дев'ятка
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