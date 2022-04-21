Байден оголосив нову програму "Єднаймося для України"

Про це повідомляє Посольство України у США.

Це спрощена програма для отримання громадянами України гуманітарного паролю в США, за яким українці отримуватимуть право на в’їзд в США строком до 2 років та з правом на подання документів на працевлаштування в США.

Щоб отримати таке право українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки.

Запуск програми відбудеться 25 квітня.

Також у посольстві звертають увагу на те, що починаючи з 25 квітня громадянам України, які перебувають у сухопутних пунктах пропуску через кордон в США без дійсної візи або без попереднього дозволу на поїздку до Сполучених Штатів через програму "Єднаймося для України", буде відмовлено у в’їзді та направлено на подання заявки через цю програму.

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