Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США запроваджують санкції проти Росії після того, як вона визнала "ЛНР" та "ДНР"
Про це він сказав під час звернення щодо ситуації в Україні, передає Еспресо.TV.
"Ми готові йти далі з цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни, це порушення міжнародного права, потрібно чітко відповідати. Ми готувалися з союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь", - заявив Байден.
Президент США пояснив, що санкції вводяться проти:
- 2 російських банки - VEB (Банк развития внешнеэкономической деятельности. До його дочірніх компаній входять телекомунікаційна компанія "Ростелеком", футбольний клуб "ЦСКА Москва", Промінвестбанк, Оборонпромлізинг, - ред.) і російський військовий банк (який саме - президент США не уточнив);
- суверенного боргу - Росія не зможе торгувати облігаціями на ринках;
- із 23 лютого - санкції проти російських еліт та їхніх сімей.
Також Байден заявив, що просуватися не буде і запуск газопроводу "Північний потік-2".
Президент США заявив, що Україна надалі отримуватиме оборонну допомогу. Також Байден зазначив, що "США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО відповідно до зобов'язань", і тому він дозволив американським військам з оборонною метою прибути до Естонії, Латвії та Литви.
"Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі і провадити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не відбудеться, але все ще 150 тис. російських військ зібрано поблизу України", - заявив президент США.
Голова Білого дому каже, що прохання Путіна використовувати війська поза територією Росії - це пошук виправдання для наступних військових дій. Однак Байден наголошує: “виправдань наступним вторгненням немає”.
"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав президент США.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
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