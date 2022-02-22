Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР"

Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР"

22 лютого, 2022 вiвторок
21:29
війна з Росією Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США запроваджують санкції проти Росії після того, як вона визнала "ЛНР" та "ДНР"

Про це він сказав під час звернення щодо ситуації в Україні, передає Еспресо.TV.

"Ми готові йти далі з цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни, це порушення міжнародного права, потрібно чітко відповідати. Ми готувалися з союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь", - заявив Байден.

Президент США пояснив, що санкції вводяться проти:

  • 2 російських банки - VEB (Банк развития внешнеэкономической деятельности. До його дочірніх компаній входять телекомунікаційна компанія "Ростелеком", футбольний клуб "ЦСКА Москва", Промінвестбанк, Оборонпромлізинг, - ред.) і російський військовий банк (який саме - президент США не уточнив);
  • суверенного боргу - Росія не зможе торгувати облігаціями на ринках;
  • із 23 лютого - санкції проти російських еліт та їхніх сімей.


Також Байден заявив, що просуватися не буде і запуск газопроводу "Північний потік-2".

Президент США заявив, що Україна надалі отримуватиме оборонну допомогу. Також Байден зазначив, що "США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО відповідно до зобов'язань", і тому він дозволив американським військам з оборонною метою прибути до Естонії, Латвії та Литви.

"Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі і провадити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не відбудеться, але все ще 150 тис. російських військ зібрано поблизу України", - заявив президент США.

Голова Білого дому каже, що прохання Путіна використовувати війська поза територією Росії - це пошук виправдання для наступних військових дій. Однак Байден наголошує: “виправдань наступним вторгненням немає”.

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав президент США.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Світ
санкції
Джо Байден
санкції проти Росії
російська агресія
США
Читайте також:
20 лютого, 2022 неділя
Російське вторгнення розірве Будапештський меморандум на шматки: мільярдер Бренсон закликав світ підтримати Україну
22 лютого, 2022 вiвторок
Названо імена бійців ООС, убитих окупантами 21 лютого
Порошенко
21 лютого, 2022 понедiлок
Порошенко в інтерв’ю польському радіо: Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО – зараз у Європі було б безпечніше
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.69
    Купівля 28.69
    Продаж 29.3
  • EUR
    Купівля 32.4
    Продаж 33.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
23:10
Зеленський на зустрічі з представниками фракцій і груп Ради запропонував створити Оборонну коаліцію
22:46
Зеленський
Стимули для виробництва, зменшення податків і перевірок бізнесу, зниження ПДВ на паливо: Зеленський оголосив програму економічного патріотизму
22:38
Зеленський
"Немає потреби в загальній мобілізації": Зеленський оголосив призов резервістів на особливий період
22:34
Байден
Байден обговорив з Кулебою визнання Росією "Л/ДНР" та нові санкції США проти РФ
22:11
Сергій Лавров
Росія оголосила про встановлення "дипломатичних відносин" із терористами "ЛНР" і "ДНР"
22:09
аерофлот
"Ман Юнайтед" відмовився летіти на матч ЛЧ російською авіакомпанією "Аерофлот", - ESPN
21:58
Давид Арахамія
Рада може запровадити надзвичайний стан в прикордонних областях з РФ, - Арахамія
21:57
зона ООС
В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав поранення, у п'ятьох - бойові травмування
21:37
Садік Хан
Якщо УЄФА проведе фінал Ліги чемпіонів у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії, - мер Лондона
21:10
регбі, збірна Грузії
У Грузії матч ЧЄ з регбі проти Росії анонсували українською мовою: росіяни вже поскаржились у Європейську федерацію
21:09
Ексклюзив
Людина з технічною можливістю знищити Київ одним ударом дійсно вважає, що держава Україна не може існувати, - нардеп-"слуга" Гурін про Путіна
21:03
Єнс Столтенберг
"Військова концентрація триває": Столтенберг заявив про ознаки продовження Росією підготовки масштабного вторгнення
20:52
Денис Малюська
"Не реагуйте емоційно": Малюська заявив, що РФ намагається організувати в Україні тюремні бунти
20:47
Зінченко
Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її, - футболіст Зінченко засудив російську агресію
20:37
санкції проти РФ
ЄС застосує санкції проти депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та ще 27 осіб, компаній та банків
20:12
Посольство Росії в Києві
Росія евакуює своїх дипломатів з України
20:06
Сергій Фурса
Санкції зараз дуже помірні, Путіну залишають шанси зберегти обличчя, - інвестбанкір Фурса
20:00
Петро Порошенко
Порошенко приніс Зеленському план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об’єднатися
19:59
вода
У Волновасі Донецької області майже 30 тис. людей залишились без водопостачання після обстрілів росіянами, - Денісова
19:52
Рінат Ахметов
"Загроза вторгнення потребує максимального єднання": Ахметов закликав "зробити все для посилення країни" і заявив про сплату 1 млрд грн податків наперед
19:42
Роберто Де Дзербі
Ексдиректор "Барселони" забажав, щоб іспанський топ-клуб очолив тренер "Шахтаря"
19:41
Юрій Вітренко
Росіяни системно обстрілюють об'єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення, це військова ескалація, - Вітренко
18:58
Ральф Рангнік
Ніхто не може бути зацікавлений у війні в Європі, - тренер "Манчестер Юнайтед" відреагував на агресію РФ
18:53
ОРДЛО
Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм дій для жителів ОРДЛО, які планують повернутися з окупації
18:53
У Харкові генконсульство РФ припинило приймати громадян
18:49
Путін
Путін заявив, що Мінських угод "більше не існує", а Луганщину і Донеччину назвав "прописаними в конституціях республік" територіями "Л/ДНР"
18:44
Олег Жданов
"На Донбасі ймовірні два сценарії, але не повномасштабна війна", – Олег Жданов
18:42
США в Росії
У Києві - Десятинна церква і Софійський собор, на місці Москви - болото: США потролили Путіна щодо "створення України Леніним"
18:28
Владислав Трубіцин
Нардеп Трубіцин вийшов з партії "Слуга народу" на час слідства у справі про хабарництво
18:23
Ігор Пластун
Соромно, що розмовляю російською, – ексфутболіст збірної України Пластун відреагував на агресію Путіна
18:20
Лія Ахеджакова
"Щось неймовірне у підступності, наслідки будуть тяжкими": Ахеджакова про визнання Путіним "Л/ДНР"
18:12
Кулеба
Кулеба закликав Євросоюз невідкладно пообіцяти Україні членство у блоці
18:07
зерно
У 2021 році Україна зібрала рекордні 85 млн тонн зерна
18:06
Рада Федерації
Рада Федерації підтримала звернення Путіна щодо використання російських військ за кордоном
18:02
Угорщина
 Угорщина переміщує війська до кордону України та готується надавати гуманітарну допомогу
17:57
художня гімнастика
Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на змагання з художньої гімнастики
17:54
У Києві сталася ДТП за участі пішохода і двох автомобілів, постраждалого госпіталізовано
17:50
Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС у Чернівецькій області
17:40
Олексій Гончаренко
Гончаренко вніс до Ради проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із Росією
17:39
Ексклюзив
Тарас Загородній
США могли б не переносити посольство, а посадити в нас військові літаки, - політексперт Загородній
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV