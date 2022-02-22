Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР"

Про це він сказав під час звернення щодо ситуації в Україні, передає Еспресо.TV.



"Ми готові йти далі з цими санкціями. Путін вважає, що в нього є право оголошувати нові країни, це порушення міжнародного права, потрібно чітко відповідати. Ми готувалися з союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь", - заявив Байден.



Президент США пояснив, що санкції вводяться проти:

2 російських банки - VEB (Банк развития внешнеэкономической деятельности. До його дочірніх компаній входять телекомунікаційна компанія "Ростелеком", футбольний клуб "ЦСКА Москва", Промінвестбанк, Оборонпромлізинг, - ред.) і російський військовий банк (який саме - президент США не уточнив);

суверенного боргу - Росія не зможе торгувати облігаціями на ринках;

із 23 лютого - санкції проти російських еліт та їхніх сімей.



Також Байден заявив, що просуватися не буде і запуск газопроводу "Північний потік-2".



Президент США заявив, що Україна надалі отримуватиме оборонну допомогу. Також Байден зазначив, що "США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО відповідно до зобов'язань", і тому він дозволив американським військам з оборонною метою прибути до Естонії, Латвії та Литви.



"Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі і провадити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не відбудеться, але все ще 150 тис. російських військ зібрано поблизу України", - заявив президент США.

Голова Білого дому каже, що прохання Путіна використовувати війська поза територією Росії - це пошук виправдання для наступних військових дій. Однак Байден наголошує: “виправдань наступним вторгненням немає”.

"Зараз, коли Росія, можливо, планує наступні кроки, ми хочемо, щоб вона знала, що заплатить ще більшу ціну, якщо продовжуватиме агресію. Ми будемо готові ввести додаткові санкції", - додав президент США.





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