Байден пояснив, як його візит до Саудівської Аравії пов'язаний з війною РФ проти України
Президент США Джо Байден заявив, що його майбутній візит до Саудівської Аравії має стратегічне значення у протистоянні Вашингтона з Москвою та Пекіном
Про це Байден написав у статті для The Washington Post.
У відповідь на критику поїздки він заявив, що вона важлива у протистоянні з Росією та Китаєм, а енергоресурси Саудівської Аравії життєво важливі для пом'якшення енергетичної кризи, яку спричинила війна РФ проти України.
"Я знаю, що багато хто не згоден з моїм рішенням поїхати до Саудівської Аравії. Проте, більш безпечний та інтегрований Близький Схід багато в чому вигідний американцям. Його водні шляхи мають важливе значення для глобальної торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси є життєво важливими для пом’якшення впливу на глобальні постачання в умовах війни Росії в Україні", - переконаний Байден.
Він наголосив, що США необхідно протистояти російській агресії, зайняти найкращу позицію для перемоги у конкуренції з Китаєм, а також працювати над зміцненням стабільності у важливому регіоні світу.
"Для цього нам необхідно безпосередньо взаємодіяти із країнами, які можуть впливати на результати такої роботи. Саудівська Аравія – одна з цих країн", – зазначив Байден.
У США головні застереження щодо візиту Джо Байдена на Саудівської Аравії виникли через те, що його зустріч відбуватимуться за участі наслідного принца Мухаммеда бен Салмана, якого США звинувачують у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.
Візит Байдена до країн Близького Сходу заплановано на 13-16 липня. також президент США відвідає Ізраїль та західний беріг Йордану.
- 2 червня стало відомо, що у разі зменшення Росією видобутку нафти, Саудівська Аравія готова замінити ці обсяги своїми енергоресурсами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе