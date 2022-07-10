Про це Байден написав у статті для The Washington Post.

У відповідь на критику поїздки він заявив, що вона важлива у протистоянні з Росією та Китаєм, а енергоресурси Саудівської Аравії життєво важливі для пом'якшення енергетичної кризи, яку спричинила війна РФ проти України.

"Я знаю, що багато хто не згоден з моїм рішенням поїхати до Саудівської Аравії. Проте, більш безпечний та інтегрований Близький Схід багато в чому вигідний американцям. Його водні шляхи мають важливе значення для глобальної торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси є життєво важливими для пом’якшення впливу на глобальні постачання в умовах війни Росії в Україні", - переконаний Байден.

Він наголосив, що США необхідно протистояти російській агресії, зайняти найкращу позицію для перемоги у конкуренції з Китаєм, а також працювати над зміцненням стабільності у важливому регіоні світу.

"Для цього нам необхідно безпосередньо взаємодіяти із країнами, які можуть впливати на результати такої роботи. Саудівська Аравія – одна з цих країн", – зазначив Байден.

У США головні застереження щодо візиту Джо Байдена на Саудівської Аравії виникли через те, що його зустріч відбуватимуться за участі наслідного принца Мухаммеда бен Салмана, якого США звинувачують у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.

Візит Байдена до країн Близького Сходу заплановано на 13-16 липня. також президент США відвідає Ізраїль та західний беріг Йордану.

2 червня стало відомо, що у разі зменшення Росією видобутку нафти, Саудівська Аравія готова замінити ці обсяги своїми енергоресурсами.

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