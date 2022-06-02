Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти при скороченні російського видобутку

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ходом перемовин.

Саудівська Аравія повідомила західним партнерам про свою готовність наростити виробництво нафти, якщо російський видобуток суттєво знизиться через тиск санкцій.

До повномасштабної війни проти України Росія виробляла близько десятої частини нафти у світі.

При цьому саудити не бачать дефіциту нафти на світовому ринку, хоча ситуація там напружена.

Втім, ринок може зазнати радикальних змін через відновлення світової економіки після пандемії і на тлі можливого істотного зменшення видобутку російської нафти.

Нагадаємо, Єврокомісія може запропонувати запровадження мита на російську нафту, якщо члени ЄС не зможуть домовитися про терміни припинення поставок через трубопроводи, які не потрапили під ембарго.

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