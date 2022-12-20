Байден привітав з перемогою на ЧС-2022 президента Аргентини, одразу після фіналу Фернандесу телефонував Путін

Про це Байден написав у twitter.

Президент США поширив відео з лідером збірної Аргентини Лонелем Мессі, який тримає Кубок світу та звернувся до Фернандеса та усіх аргентинців.

"Вітаю тебе, Альберто, і кожного аргентинця з учорашньою важкою та заслуженою перемогою. Знаєте, я думаю, що у Мессі є майбутнє", - написав Байден.

"Дуже дякую. Я пережив цей тріумф із безмежним щастям, як і весь аргентинський народ. Усі вітання для нашої збірної та для Мессі. Ми на вершині", - відповів Фернандес.

19 грудня після фіналу чемпіонату світу президент Аргентини отримав привітання телефоном від російського диктатора Володимира Путіна та подякував йому за них у twitter.

"Дякую за привітання президент Путін. Нехай радість, яка сьогодні об’єднує Аргентину з багатьма народами світу, буде прикладом: наші суспільства потребують єдності та миру", - написав Фернандес.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

У вівторок, 20 грудня, в Буенос-Айресі відбувається урочистий парад на честь перемоги збірної Аргентини у ЧС-2022.

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