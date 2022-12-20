Про це повідомляє Ole.

Збірна Аргентини прилетіла до Буенос-Айреса о 2:23 ночі за місцевим часом. Попри пізній час, на вулицях міста команду зустрічають багатотисячні натовпи вболівальників. Відкритий автобус з платформою, на якій розташувалися футболісти, повільно рухається в юрбі фанів та в оточенні кордонів поліцейських, навколо вибухають фейєрверки.

За графіком після прибуття в аеропорт команда відпочине кілька годин у приміщенні Аргентинської асоціації футболу. Після цього відкритий двоповерховий автобус з чемпіонами відправиться столицею на парад за визначеним заздалегідь маршрутом. Офіційні урочистості розпочнуться опівдні за місцевим часом. У Аргентині 20 грудня оголошено національним святом та вихідним.

"Чемпіони світу вирушить у вівторок опівдні Буенос-Айресом, щоб відсвяткувати титул з уболівальниками. Так, ми чемпіони світу!", - написали у Аргентинській футбольній асоціації.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

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