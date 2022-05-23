Байден проведе зустріч з прем'єром Індії, обговорять можливе приєднання до антиросійських санкцій, - радник президента США

Про це розповів радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

Однією із тем зустрічі буде приєднання Індії до антиросійських санкцій.

Лідери зустрінуться на полях саміту Quad. Чотирьохсторонній діалог з безпеки (Quad) – стратегічний діалог між Австралією, Індією, США та Японією з проблем безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні

За словами Саллівана, коли Байден та Моді зустрінуться окремо, їхній діалог буде "конструктивним та прямолійним".

Він додав, що це буде продовженням тієї розмови, яку президент та прем'єр провели 11 квітня в онлайн-форматі. Зокрема, тоді вони обговорили вплив війни Росії проти України", зосередившись на глобальному постачанні продовольства.

На саміті обговорюватимуть питання безпеки, зокрема Тайваню. Салліван відмовився попередньо коментувати спільну заяву, але сказав, що жоден із лідерів не хоче бачити військову агресію.

У США заявили, що позиція Індії в ООН щодо кризи в Україні була "незадовільною", але також не дивною, враховуючи її історичні відносини з Росією.