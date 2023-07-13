Байден: Путін не застосує в Україні ядерну зброю - цього не допустять Захід, Китай і решта світу
Президент США Джо Байден заявив про відсутність "реальної перспективи" використання Росією ядерної зброї у війні проти України через позицію Заходу, Китаю і решти світу
Про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи в четвер, повідомляє "Європейська правда".
На питання про можливі дії Росії в контексті спроби заколоту групи Вагнера американського президента попросили прокоментувати можливість використання ядерної зброї.
"Я не думаю, що є реальна перспектива використання Путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", – сказав він.
Байден також вказав, що Росія продовжує спроби втручатись у вибори у США, а на питання про можливі дії ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина відповів: "Та Бог його зна, що він може зробити".
"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав американський лідер.
- 12 липня, на другий день саміту НАТО у Вільнюсі, президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Джо Байденом. Президент США запевнив, що союзники продовжать підтримувати Україну.
- Сьогодні Байден також заявив, що Путін не може продовжувати війну в Україні роками, оскільки це не в інтересах Росії.
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