Байден спіткнувся і впав на церемонії вручення дипломів в Академії ВПС США

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у четвер, 1 червня, в Академії військово-повітряних сил США у Колорадо. Джо Байден спіткнувся і впав після вручення останнього диплома на випускній церемонії.

Відзначимо, що 80-річному президенту США допомогли швидко піднятися. Після цього Джо Байден самостійно пройшов до свого крісла на сцені.

Директор із комунікацій Білого дому Бен ЛаБолт повідомив, що з Байденом все гаразд.

"На сцені був мішок з піском", - пише він у твіттері.