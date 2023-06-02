Байден спіткнувся і впав на церемонії вручення дипломів в Академії ВПС США
Президент Джо Байден спіткнувся та впав під час церемонії вручення дипломів в Академії військово-повітряних сил США
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався у четвер, 1 червня, в Академії військово-повітряних сил США у Колорадо. Джо Байден спіткнувся і впав після вручення останнього диплома на випускній церемонії.
Відзначимо, що 80-річному президенту США допомогли швидко піднятися. Після цього Джо Байден самостійно пройшов до свого крісла на сцені.
Директор із комунікацій Білого дому Бен ЛаБолт повідомив, що з Байденом все гаразд.
"На сцені був мішок з піском", - пише він у твіттері.
- Колишня співробітниця Сенату США Тара Рід, яка у 2020 році звинуватила Джо Байдена в сексуальному насильстві, втекла до РФ й хоче отримати російське громадянство, бо "почувається, як вдома".
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