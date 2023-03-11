Байден та фон дер Ляйєн у Білому домі обговорили допомогу Україні та стримування РФ
Президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час зустрічі в Білому домі обговорили подальшу підтримку та надання допомоги Україні та протидію РФ
Про це у Twiter повідомила голова Єврокомісії.
Сторони домовили продовжувати підтримувати Україну та "зменшувати здатність Росії вести війну".
Також Штати та ЄС посилюють дотримання загальних санкцій проти Росії, щоб "запобігти ухиленню та обходу".
"Ми маємо порушити маршрути постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накласти санкції на причетних до цього", - зазначила Урсула фон дер Ляйєн.
Обидва лідери в ході зустрічі заявили, що США та Євросоюз пообіцяли Україні "безпечну, економічну та гуманітарну підтримку" стільки, скільки їй потрібно, пише CNN.
"Ми, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, у тому числі з боку приватного сектору, для забезпечення економічної стабільності України", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляйєн.
Лідери окреслили ініціативи, спрямовані на допомогу Україні у відбудові, та наголосили на зусиллях, включаючи санкції, для "подальшого ослаблення здатності Росії вести незаконну війну та її військово-промислову систему", - йдеться в заяві.
"Путін думав, що розділить нас, але ми єдині більше, ніж будь-коли. Ми єдині в нашій непохитній підтримці України стільки, скільки потрібно", - наголошується в загальній заяві за підсумками зустрічі.
- Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський після чергової російської масованої ракети атаки закликав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн ввести санкції проти атомної галузі РФ.
- 8 березня Байден і Макрон обговорили війну в Україні та виклики, пов'язані з Китаєм.
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