Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці Гарріс на час планового медогляду

Про це повідомляє CNN.



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі написала у Twitter, що зранку, 19 листопада, Байден відправився у армійський шпиталі імені Валтера Ріда на плановий медичний огляд.

Як пише CNN, Псакі наголосила, що президенту проведуть колоноскопію."Віцепрезидентка працюватиме з свого офісу під час цього періоду", - наводить телеканал слова Псакі.Відтак, Гарріс буде першою жінкою, наділеною президентськими повноваженнями.Псакі нагадала, що така передача обов'язків раніше відбувалося лише у 2002 та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження голови держави було покладено на віцепрезидента Діка Чейні.