Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці Гарріс на час планового медогляду
Президент США Джо Байден передасть свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс на період, поки він перебуватиме під анестезією на плановому медичному огляді в армійському шпиталі імені Валтера Ріда
Про це повідомляє CNN.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі написала у Twitter, що зранку, 19 листопада, Байден відправився у армійський шпиталі імені Валтера Ріда на плановий медичний огляд.
Як пише CNN, Псакі наголосила, що президенту проведуть колоноскопію.
"Віцепрезидентка працюватиме з свого офісу під час цього періоду", - наводить телеканал слова Псакі.
Відтак, Гарріс буде першою жінкою, наділеною президентськими повноваженнями.
Псакі нагадала, що така передача обов'язків раніше відбувалося лише у 2002 та 2007 роках за тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого. Тоді повноваження голови держави було покладено на віцепрезидента Діка Чейні.
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