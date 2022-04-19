Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін, - The Hill
Чинний глава Білого дому Джо Байден вирішив висувати свою кандидатуру на наступних президентських виборах у США
Про це повідомляє The Hill.
За інформацією видання, Джо Байден розповів, що спробує переобратися на посаду в 2024 році, колишньому президенту США Бараку Обамі.
"Я вважаю, що він вважає себе єдиним, хто зможе перемогти Дональда Трампа. Я не думаю, що він вважає, що в Демократичній партії є хтось, хто може перемогти Трампа, і це найважливіший фактор", - зазначило джерело, знайоме зі змістом бесіди Байдена та Обами.
У Білому домі не коментували розмову двох політиків. Проте один з радників Байдена підкреслив, що чинний президент сам публічно заявляв, що має намір переобиратися. Зокрема, він сказав про свої плани балотуватися на президентських виборах у березні на пресконференції в Брюсселі.
Джо Байден обійняв посаду президента США у віці 78 років. На початку другого терміну, якщо йому вдасться переобратися, Байдену виповниться 82 роки.
- 23 грудня 2021 року Джо Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо дозволятиме стан здоров'я.
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