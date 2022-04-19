Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін, - The Hill

Про це повідомляє The Hill.

За інформацією видання, Джо Байден розповів, що спробує переобратися на посаду в 2024 році, колишньому президенту США Бараку Обамі.

"Я вважаю, що він вважає себе єдиним, хто зможе перемогти Дональда Трампа. Я не думаю, що він вважає, що в Демократичній партії є хтось, хто може перемогти Трампа, і це найважливіший фактор", - зазначило джерело, знайоме зі змістом бесіди Байдена та Обами.

У Білому домі не коментували розмову двох політиків. Проте один з радників Байдена підкреслив, що чинний президент сам публічно заявляв, що має намір переобиратися. Зокрема, він сказав про свої плани балотуватися на президентських виборах у березні на пресконференції в Брюсселі.

Джо Байден обійняв посаду президента США у віці 78 років. На початку другого терміну, якщо йому вдасться переобратися, Байдену виповниться 82 роки.

23 грудня 2021 року Джо Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо дозволятиме стан здоров'я.

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