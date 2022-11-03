Байден: Військовий контингент США на тривалий час затримається у Європі
Америка планує підтримувати свою військову присутність у європейських країнах упродовж тривалого часу
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Вони (військові підрозділи США у країнах НАТО, - ред) залишатимуться там тривалий час", - наголосив він.
Ще у на початку лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибули перші 2 тис. американських десантників, відправлених у рамках розміщення військ США у Східній Європі. Вранці 7 лютого до Польщі прибули два літаки з американськими військовими.
А в червні, під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом на полях саміту НАТО, Байден оголосив про посилення присутності США в Європі через війну Росії. У Польщі планували створити постійний штаб 5-го армійського корпусу США - перші постійні американські сили на східному фланзі НАТО. Крім того, США планували розмістити додаткові війська в Румунії на основі ротації та посилити ротаційні війська в країнах Балтії.
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