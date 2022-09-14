Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Зазначається, що кандидатуру на посаду посла в Росії Байден запропонує Лінн Трейсі, яка на сьогодні є главою американської дипмісії у Вірменії.

Відомо, що дипломат здобула ступінь бакалавра з дослідження Радянського Союзу, а з 1987 по 1990 Рік проживала в Москві.

Трейсі працювала в Пакистані й Казахстані, у 2001-2002 роках обіймала посаду референта по Грузії. З 2004 по 2006 рік працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була главою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Хілларі Клінтон нагороду «за проявлений героїзм». 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря по Центральній Азії в Бюро у справах Південної й Центральної Азії Держдепартаменту.

4 вересня посол США у Росії Джон Салліван закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину. У посольстві зауважили, що Салліван був призначений у грудні 2019 року та пропрацював на цій посаді майже три роки. Відомо, що він був призначений послом США в Росії в грудні 2019 року, ще за президента Дональда Трампа, і залишився на посаді після обрання Джо Байдена.