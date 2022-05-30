Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

"Ми не збираємося надсилати в Україну ракетні системи", – сказав він, коментуючи журналістам можливі поставки ракетних систем, які могли б досятгти російської території з України.

Втім, з заяви Байдена незрозуміло, про які саме ракетні системи йдеться, додає агентство.

Однак така заява пролунала на тлі неодноразових закликів українського уряду надати більш дайнобільну зброю, яка допомогла б переломити хід війни Росії проти України.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена вже найближчим часом оголосить про поставки в Україну ракетних систем далекого радіусу дії М270 та М142.

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