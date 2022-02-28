Байден знову скликає лідерів ЄС, НАТО, Канади, Японії та Великої Британії для обговорення війни в Україні

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.



"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Об’єднаного Королівства, ЄС та НАТО для обговорення України", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголошують, що ця зустріч буде закритою для ЗМІ. По її завершенню Трюдо вийде до преси із заявою щодо України.



Нагадаємо, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосив про нові санкції США та інших країн Заходу проти Росії за війну з Україною.