Байден знову скликає лідерів ЄС, НАТО, Канади, Японії та Великої Британії для обговорення війни в Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову скликає світових лідерів, щоб обговорити військовий конфлікт в Україні, який розв'язала Російська Федерація
Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Об’єднаного Королівства, ЄС та НАТО для обговорення України", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголошують, що ця зустріч буде закритою для ЗМІ. По її завершенню Трюдо вийде до преси із заявою щодо України.
- Нагадаємо, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосив про нові санкції США та інших країн Заходу проти Росії за війну з Україною.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе