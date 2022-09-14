Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у німецькому Леверкузені, закінчився перемогою "Байєра" з рахунком 2:0. У ворота мадридського "Атлетико" забили Мусса Діабі та Роберт Андріх. Господарі зуміли дотиснути іспанських гостей лише на 84-й хвилині зустрічі.

У групі B також виступають "Брюгге" та "Порту", які у паралельній зустрічі зіграли 4:0 на користь бельгійців..

Матчі 3-го туру ЛЧ відбудуться 4 жовтня. "Байєр" зіграє проти "Порту", а "Атлетико" з "Брюгге".

Ліга чемпіонів

Груповий етап. 2-й тур

13 вересня

"Байєр" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0

Голи: Андріх, 84, Діабі, 87



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