"Байєр" несподівано переміг "Атлетико" в ЛЧ
У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів леверкузенський "Байєр" несподівано переграв мадридський "Атлетико"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у німецькому Леверкузені, закінчився перемогою "Байєра" з рахунком 2:0. У ворота мадридського "Атлетико" забили Мусса Діабі та Роберт Андріх. Господарі зуміли дотиснути іспанських гостей лише на 84-й хвилині зустрічі.
У групі B також виступають "Брюгге" та "Порту", які у паралельній зустрічі зіграли 4:0 на користь бельгійців..
Матчі 3-го туру ЛЧ відбудуться 4 жовтня. "Байєр" зіграє проти "Порту", а "Атлетико" з "Брюгге".
Ліга чемпіонів
Груповий етап. 2-й тур
13 вересня
"Байєр" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0
Голи: Андріх, 84, Діабі, 87
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.77
Купівля 39.77Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.72Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе