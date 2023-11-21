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BBC включило трьох українок у список 100 впливових жінок 2023 року. Кого саме

21 листопада, 2023 вiвторок
12:11
Суспільство

Британське видання ВВС опублікувало список "100 жінок 2023 року": до нього потрапили діячки, які впливають на світ та надихають. Серед них є три українки

Про це йдеться на сайті BBC.

"100 жінок" - це заснована у 2013 році BBC нагорода, у межах якої відзначають діячок, які мають вплив на світ. 

У цьогорічний список потрапили, зокрема, правозахисниця Амаль Клуні, голлівудська кінозірка Америка Феррера, ікона фемінізму та журналістка Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, власниця косметичної компанії Худа Каттан, футболістка та володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі.

Хто з українок потрапив у перелік 

Також було відзначено трьох українок: письменницю Оксану Забужко, радницю з питань кліматичної політики Ірину Ставчук та захисницю прав дітей Олену Розвадовську. 

Оксана Забужко

Фото: gettyimagesОксана Забужко - українська письменниця та публіцистка, авторка понад 20 літературних творів. Як вказують у BBC, Забужко вважають однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок України. Її книги перекладені 20 мовами й відзначені безліччю національних та міжнародних нагород. Серед них - літературна премія Центральної Європи "Ангелус", Національна премія України імені Тараса Шевченка (за заслуги у гуманітарній сфері) та орден Почесного легіону Франції.

Ірина Ставчук

Фото: gettyimagesІрина Ставчук - провідна експертка з кліматичної політики. Вона співпрацює з незалежним філантропічним рухом "Європейський кліматичний фонд", у якому опікується українськими програмами, спрямованими на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення. Також жінка координує діяльність регіональних громадських груп, які працюють над проблемами зміни клімату, є співзасновницею  Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва" (U-Cycle). 

Ставчук три роки, з 2019 по 2022 рік, обіймала посаду заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідала за урядову політику в галузі змін клімату, європейської інтеграції, міжнародних відносин та збереження біорізноманіття. 

Олена Розвадовська

Фото: voices.org.uaОлена Розвадовська - засновниця благодійного фонду "Голоси дітей", який надає психологічну підтримку дітям, що постраждали внаслідок бойових дій. Фонд виник у 2019 році і станом на 2023 рік у ньому працюють понад 100 психологів у 14 центрах, є також безплатна гаряча лінія. До цього жінка волонтерила у прифронтових районах Донбасу.

Крім того, Розвадовська брала участь у роботі над документальним фільмом "Будинок зі скалок", який потрапив до списку номінантів на "Оскар 2023". У стрічці йдеться про дитячий притулок на прифронтовій території. Також правозахисниця разом зі своєю командою видала книгу "Війна голосами дітей".

  • 6 березня США оголосили лауреатів премії "Найхоробріша жінка" 2023 року, серед яких - українська парамедикиня та ветеранка Юлія (Тайра) Паєвська і польська журналістка Б'янка Залевська, яка співпрацює з Еспресо. 

Світ
Культура
Україна
екологія
Оксана Забужко
Війна з Росією
Велика Британiя
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