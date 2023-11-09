Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю через удари по Газі
Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав уряд розслідувати удари по цивільних об'єктах у Газі та ввести санкції проти Ізраїлю
Про це повідомляє Reuters.
Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав бельгійський уряд у середу ввести санкції проти Ізраїлю та розслідувати вибухи у лікарнях та таборах біженців у Газі.
"Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Дощ із бомб нелюдський. Очевидно, що Ізраїль не дбає про міжнародні вимоги про припинення вогню", - заявила газеті Nieuwsblad віцепрем'єр-міністр Петра Де Саттер
Де Саттер заявила, що Європейський Союз має негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, яку було укладено для розвитку економічних та політичних зв'язків між двома сторонами.
Де Саттер також запропонувала запровадити два нових обмеження щодо Ізраїлю. Перше обмеження полягає у забороні імпорту продуктів з окупованих палестинських територій. Друге – полягає у забороні на в'їзд до ЄС войовничим поселенцям, політикам та солдатам, відповідальним за військові злочини.
Водночас за її словами, Бельгія має збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду у Гаазі для розслідування вибухів, водночас скоротивши грошові потоки ХАМАСу.
"Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути санкції проти компаній та людей, які постачають ХАМАС грошима", - сказала Де Саттер.
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