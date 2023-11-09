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Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю через удари по Газі

9 листопада, 2023 четвер
05:15
Світ Бельгія

Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав уряд розслідувати удари по цивільних об'єктах у Газі та ввести санкції проти Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав бельгійський уряд у середу ввести санкції проти Ізраїлю та розслідувати вибухи у лікарнях та таборах біженців у Газі.

"Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Дощ із бомб нелюдський. Очевидно, що Ізраїль не дбає про міжнародні вимоги про припинення вогню", - заявила газеті Nieuwsblad віцепрем'єр-міністр Петра Де Саттер

Де Саттер заявила, що Європейський Союз має негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, яку було укладено для розвитку економічних та політичних зв'язків між двома сторонами.

Де Саттер також запропонувала запровадити два нових обмеження щодо Ізраїлю. Перше обмеження полягає у забороні імпорту продуктів з окупованих палестинських територій. Друге – полягає у забороні на в'їзд до ЄС войовничим поселенцям, політикам та солдатам, відповідальним за військові злочини.

Водночас за її словами, Бельгія має збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду у Гаазі для розслідування вибухів, водночас скоротивши грошові потоки ХАМАСу.

"Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути санкції проти компаній та людей, які постачають ХАМАС грошима", - сказала Де Саттер.

  • 17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі. ЦАХАЛ спростував звинувачення, переклавши відповідальність на бойовиків.
  • 31 жовтня на півночі Гази прогримів вибух у таборі біженців Джабалія: ЗМІ повідомляють про щонайменше 47 жертв.

Бельгія
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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