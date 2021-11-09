Бельгійський клуб може відібрати у "Зорі" лідера команди
Орендований форвард "Зорі" Аллах'яр Сайядманеш може перейти в бельгійський "Андерлехт"
Про це повідомляє Voetbal Nieuws
"Зоря" має узгоджену опцію на викуп контракту Аллах'яра за 3,5 млн євро. Таких коштів український клуб не має, через це футболіст незабаром може покинути УПЛ.Бельгійський "Андерлехт" розраховує викупити Сайядманеша у "Фенербахче". Турки розраховують вигідно використати інтерес до іранця і продати його за максимально можливу ціну.
У цьому сезоні Сайядманеш провів 19 матчів, забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Орієнтована трансферна вартість гравця складає 2 млн євро.
Іранець до грудня 2021 року виступає за "Зорю" на правах оренди. Контракт 20-річного Сайядманеша належить турецькому "Фенербахче".
- 4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.
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