Бенедикт Камбербетч зніметься у фантастичному фільмі про таблетку, яка позбавляє потреби спати

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.



У стрічці також зіграють американська акторка й володарка премії "Оскар" у 2020 році за роль у фільмі "Шлюбна історія" Лора Дерн та англійський актор Ноа Джуп із фільму жахів "Тихе місце".



Сюжет фільму "Ранок" розгортається в недалекому майбутньому, коли для людей доступна таблетка, яка позбавляє необхідності спати. Крім того, за допомогою штучного сонця немає кінця денному світлу, життю та роботі.



Наразі невідомо, коли почнуться зйомки "Ранку" та коли вийде сам фільм.



Довідка: Бенедикт Камбербетч зіграв детектива Шерлока Холмса у серіалі BBC "Шерлок"- за цю роль він отримав кілька номінацій на Еммі та BAFTA. Його також номінували на Оскар за роль в історичному трилері "Гра в імітацію" 2014 року. Камбербетч знявся у фільмах "Спокута", "1917", "12 років рабства", "Зоряний шлях у темряву", двох фільмах про Хоббіта та інших.



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