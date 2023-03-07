Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій зустрічі 15 лютого в Бельгії лісабонці перемогли з рахунком 2:0. Роман Яремчук залишився у запасі "Брюгге", ще один українець - Едуард Соболь - не потрапив до заявки бельгійців.

Роман Яремчук перейшов до "Брюгге" з "Бенфіки" у серпні 2022 року.

Повторна гра 1/8 фіналу ЛЧ між португальцями та бельгійцями відбудеться сьогодні у Лісабоні та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія)

Перший матч - 2:0

Лісабон, Португалія

7 березня

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo