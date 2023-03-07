"Бенфіка" - "Брюгге": де дивитися матч колишньої та нинішньої команд Яремчука в ЛЧ
У вівторок, 7 березня, у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" приймає бельгійський "Брюгге"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі 15 лютого в Бельгії лісабонці перемогли з рахунком 2:0. Роман Яремчук залишився у запасі "Брюгге", ще один українець - Едуард Соболь - не потрапив до заявки бельгійців.
Роман Яремчук перейшов до "Брюгге" з "Бенфіки" у серпні 2022 року.
Повторна гра 1/8 фіналу ЛЧ між португальцями та бельгійцями відбудеться сьогодні у Лісабоні та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія)
Перший матч - 2:0
Лісабон, Португалія
7 березня
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 7 березня лондонський "Челсі" приймає дортмундську "Борусію" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе