Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт "Бенфіка" - "Брюгге": де дивитися матч колишньої та нинішньої команд Яремчука в ЛЧ

"Бенфіка" - "Брюгге": де дивитися матч колишньої та нинішньої команд Яремчука в ЛЧ

7 березня, 2023 вiвторок
08:04
Спорт Роман Яремчук

У вівторок, 7 березня, у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" приймає бельгійський "Брюгге"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У першій зустрічі 15 лютого в Бельгії лісабонці перемогли з рахунком 2:0. Роман Яремчук залишився у запасі "Брюгге", ще один українець - Едуард Соболь - не потрапив до заявки бельгійців. 

Роман Яремчук перейшов до "Брюгге" з "Бенфіки" у серпні 2022 року. 

Повторна гра 1/8 фіналу ЛЧ між португальцями та бельгійцями відбудеться сьогодні у Лісабоні та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.  

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія) 

Перший матч - 2:0

Лісабон, Португалія

7 березня 

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

футбол
Ліга чемпіонів
Роман Яремчук
Бенфіка
Читайте також:
Майк Тайсон
5 березня, 2023 неділя
Тайсон дав несподівану пораду Усику, як перемогти Ф'юрі
6 березня, 2023 понедiлок
Оборона Бахмута ЗСУ перетворилася на стратегічну поразку армії РФ, - Згурець
Олексій Резніков
6 березня, 2023 понедiлок
Міноборони про мобілізацію в Україні: план, затверджений на початку воєнного стану, не завершений
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 березня
09:09
ракетний удар
Російські військові 65 разів били по Херсонщині минулої доби, 4 людини поранені
09:08
Український Воїн
Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ
08:45
ЗСУ Бахмут
Британська розвідка розповіла про успіхи та проблеми ЗСУ в Бахмуті
08:35
Давид Арахамія
"Слуги Народу" ініціюватимуть присвоєння розстріляному військовому звання Героя України
08:22
Збитий російський літак
ЗСУ за добу ліквідували 1060 російських військових, літак та 9 безпілотників
08:21
Неймар, ПСЖ
Бразильський футболіст ПСЖ Неймар вибув до кінця сезону
08:20
Японія знову не змогла вивести супутники на орбіту
Японія знову не змогла вивести супутники на орбіту, ракета самознищилася 
08:07
OPINION
Віктор Бобиренко
28 арєстовічей
07:30
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін звинуватив Америку у "стримуванні та оточенні" Китаю
07:29
Зеленський у Бахмуті
В ISW оцінили наказ Зеленського продовжувати утримувати Бахмут
06:58
ЗСУ
Росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках, а ЗСУ відбили понад 140 атак і збили Су-25, - Генштаб
06:48
Глава МЗС Китаю Цінь Ган
Голова МЗС Китаю заявив, що без переговорів РФ та України "ситуація вийде з-під контролю"
06:20
Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон
"Це буде очевидним оголошенням війни": сестра Кім Чен Ина пригрозила США, у разі спроби збити ракету КНДР над Тихим океаном
06:14
Михайло Мудрик, "Челсі", "Борусія Дортмунд", Ліга чемпіонів
"Челсі" - "Борусія": де дивитися матч клубу Мудрика у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
06:03
Tesla
Tesla цьогоріч вже вп'яте знижує ціни на свої електромобілі
05:48
Заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк зустрівся з колегою з Литви – обговорили новий пакет підтримки України
Навчання військових та підтримка вступу в НАТО: Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
05:34
танк Leopard 2
Слідом за Німеччиною: Чехія звернулася до Швейцарії із запитом на покупку танків Leopard 2
05:25
США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ, - Держдеп
04:59
"Мавка.Лісова пісня"
Мультик "Мавка. Лісова пісня" за перший вікенд прокату зібрав майже 25 млн грн
04:32
Яхта Гур'єва Alfa Nero
У Карибському морі виявили яхту російського олігарха: її продадуть на аукціоні
04:05
нафта ембарго санкції
Доходи РФ від продажу нафти та газу цьогоріч знизились майже вдвічі
03:38
винищувач F-16
Ще 10 українських пілотів можуть прибути у США для опанування F-16, - CNN
03:11
ЄС Україна
Боєприпаси та навчання ЗСУ: 7-8 березня відбудеться зустріч міністрів оборони країн ЄС
02:44
Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Кілічдароглу
Опозиція у Туреччині обрала конкурента для Ердогана на виборах президента
02:17
Башар Асад
Сирійський диктатор Башар Асад збирається здійснити візит у Росію, - росЗМІ
01:49
Іранська ракета Fateh-110
Нестача високоточної зброї може підштовхнути РФ до купівлі ракет у Ірану, попри погрози США, - FT
01:22
AirMoldova
AirMoldova зменшує частоту рейсів у шести напрямках
00:55
оператор дрону
Україна запросила у США протиброньові бомби для дронів, - Reuters
00:39
Корчинський заявив, що Мінкульт скасував дозвіл відспівати бійців "Братства" в Лаврі. У МКІП кажуть, що не отримували звернень
00:27
Дмитро Кулеба
"Філігранна нейрохірургічна операція": МЗС України працює над позбавленням імунітету перед судом вищого керівництва РФ
00:07
Зеленський зустрівся в Києві з соціал-демократами Німеччини: про що розмовляли
2023, понедiлок
6 березня
23:41
Сумщина
Росіяни скинули з дронів 17 боєприпасів у подвір'я будинку в селі на Сумщині
23:24
У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою
У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою
23:16
Ексклюзив
російські військові
Фактично всі міста району є військовими базами РФ, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
23:06
Олег Царьов
Апеляційний суд залишив без змін вирок Олегу Царьову
23:00
Володимир Зеленський
Позицію щодо Бахмута підтримали одноголосно: Зеленський заперечив розбіжності з Залужним
22:58
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
У Дружківці на Донеччині бракує OSB- та ДСП-листів, щоб закривати вибиті обстрілами вікна, - депутат міськради
22:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступ РФ звівся до другорядних боїв. Вугледар важливіший за Бахмут. Колонка Сергія Згурця
22:19
Бахмут
За оцінками НАТО, РФ втратила під Бахмутом уп'ятеро більше військових, ніж Україна, - CNN
22:19
Оновлено
Український Воїн
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV