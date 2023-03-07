"Челсі" - "Борусія": де дивитися матч клубу Мудрика у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 7 березня, лондонський "Челсі" приймає дортмундську "Борусію" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі в Дортмунді 15 лютого німецький клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 70 хвилин.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
"Челсі" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Лондон, стадіон "Стемфорд Брідж"
7 березня
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" поступився "Борусії" з рахунком 0:1.
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