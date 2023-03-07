Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі в Дортмунді 15 лютого німецький клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 70 хвилин.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

"Челсі" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

Лондон, стадіон "Стемфорд Брідж"

7 березня

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo