"Челсі" з Мудриком програв "Борусії" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між "Борусією" та "Челсі" пройшов на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді.

Мінімальну перемогу 1:0 здобули господарі. На 63-й хвилині Карім Адеємі вдало вибіг у контратаку та реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

На груповому раунді "Челсі" фінішував першим у квартеті E та випередив італійський "Мілан", австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".

Дортмундська "Борусія" посіла друге місце у групі G. Німці поступились лише англійському "Манчестер Сіті", і випередили "Севілью" та данський "Копенгаген".

Михайло Мудрик провів за "Челсі" 71 хвилину. Українця замінив Мейсон Маунт.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Борусія Д" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) 1:0

Гол: Адеємі, 63