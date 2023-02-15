"Челсі" з Мудриком програв "Борусії" у Лізі чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" поступився дортмундській "Борусії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між "Борусією" та "Челсі" пройшов на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді.
Мінімальну перемогу 1:0 здобули господарі. На 63-й хвилині Карім Адеємі вдало вибіг у контратаку та реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.
На груповому раунді "Челсі" фінішував першим у квартеті E та випередив італійський "Мілан", австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".
Дортмундська "Борусія" посіла друге місце у групі G. Німці поступились лише англійському "Манчестер Сіті", і випередили "Севілью" та данський "Копенгаген".
Михайло Мудрик провів за "Челсі" 71 хвилину. Українця замінив Мейсон Маунт.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Борусія Д" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) 1:0
Гол: Адеємі, 63
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем".
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