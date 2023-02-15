"Мілан" переміг "Тоттенгем" у напруженому матчі Ліги чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Мілані, закінчився мінімальною перемогою господарів 1:0.
Єдиний гол на 7-й хвилині зустрічі забив іспанець Браїм Діас. Півзахисник вдало зіграв на добиванні головою і буквально запхав м'яч у сітку воріт "Тоттенгема".
Решта матчу пройшла напружено для обох команд. Команди показали досить рівну, але грубу гру, а голів більше не забивали.
"Мілан" на груповому раунді фінішував другим після англійського "Челсі" у групі E та випередив австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".
"Тоттенгем" залишив позаду в групі D німецький "Айнтрахт", португальський "Спортинг" та французький "Марсель".
Матч-відповідь пройде 8 березня у Лондоні.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
14 лютого
"Мілан" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія) 1:0
Гол: Б. Діас, 7
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
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