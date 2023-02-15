Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Мілані, закінчився мінімальною перемогою господарів 1:0.

Єдиний гол на 7-й хвилині зустрічі забив іспанець Браїм Діас. Півзахисник вдало зіграв на добиванні головою і буквально запхав м'яч у сітку воріт "Тоттенгема".

Решта матчу пройшла напружено для обох команд. Команди показали досить рівну, але грубу гру, а голів більше не забивали.

"Мілан" на груповому раунді фінішував другим після англійського "Челсі" у групі E та випередив австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".

"Тоттенгем" залишив позаду в групі D німецький "Айнтрахт", португальський "Спортинг" та французький "Марсель".

Матч-відповідь пройде 8 березня у Лондоні.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

14 лютого

"Мілан" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія) 1:0

Гол: Б. Діас, 7