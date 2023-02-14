Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Парижі, а мінімальну перемогу для німецьких гостей приніс Кінгслі Коман, який відзначився на 53-й хвилині. Цікаво, що півзахисник є ексгравцем ПСЖ і не святкував гол у ворота колишньої команди.

У другому таймі на полі з'явився Кіліан Мбаппе. Форвард майже врятував ПСЖ від поразки, але його гол був скасований через офсайд.

На 92-й хвилині "Баварія" залишилась у меншості. Оборонець Бенжамін Павар грубо зіграв проти суперника за що отримав другу жовту картку.

На груповому раунді ПСЖ фінішував другим у квартеті H після португальської "Бенфіки" і випередив італійський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі" з Хайфи.

"Баварія" фінішувала першою у групі C, де залишила позаду італійський "Інтер", іспанську "Барселону" та чеську "Вікторію".

Матч-відповідь "Баварія" - ПСЖ відбудеться 8 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

14 лютого

ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина) 0:1

Гол: Коман, 53

Скасований гол: Мбаппе, 82

Вилучення: Павар, 90+2 (друга жовта картка)