ПСЖ програв "Баварії" у топ-матчі Ліги чемпіонів. Це третя поразка парижан поспіль
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Парижі, а мінімальну перемогу для німецьких гостей приніс Кінгслі Коман, який відзначився на 53-й хвилині. Цікаво, що півзахисник є ексгравцем ПСЖ і не святкував гол у ворота колишньої команди.
У другому таймі на полі з'явився Кіліан Мбаппе. Форвард майже врятував ПСЖ від поразки, але його гол був скасований через офсайд.
На 92-й хвилині "Баварія" залишилась у меншості. Оборонець Бенжамін Павар грубо зіграв проти суперника за що отримав другу жовту картку.
На груповому раунді ПСЖ фінішував другим у квартеті H після португальської "Бенфіки" і випередив італійський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі" з Хайфи.
"Баварія" фінішувала першою у групі C, де залишила позаду італійський "Інтер", іспанську "Барселону" та чеську "Вікторію".
Матч-відповідь "Баварія" - ПСЖ відбудеться 8 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
14 лютого
ПСЖ (Франція) - "Баварія" (Німеччина) 0:1
Гол: Коман, 53
Скасований гол: Мбаппе, 82
Вилучення: Павар, 90+2 (друга жовта картка)
- 10 лютого стало відомо, що Ліонель Мессі ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Проте аргентинець вийшов за ПСЖ з перших хвилин.
- Для ПСЖ поразка проти "Баварії" - третя поспіль. У Кубку Франції парижани програли "Марселю" (1:2), а у Лізі 1 виявились слабшими за "Монако" (1:3).
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