Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій зустрічі в Лодзі динамівці поступилися португальцям з рахунком 0:2. Для виходу до групового раунду команді Мірчі Луческу необхідно брати реванш у Лісабоні.

Гра відбудеться на стадіоні "Да Луж" та розпочнеться о 22:00. Наживо матч покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторна гра

"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)

Перший матч - 2:0

Лісабон, стадіон "Да Луж"

23 серпня. Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці" з рахунком 0:2.

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