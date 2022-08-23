"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитися вирішальний матч киян у Лізі чемпіонів
У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" зіграє у гостях з португальською "Бенфікою" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі в Лодзі динамівці поступилися португальцям з рахунком 0:2. Для виходу до групового раунду команді Мірчі Луческу необхідно брати реванш у Лісабоні.
Гра відбудеться на стадіоні "Да Луж" та розпочнеться о 22:00. Наживо матч покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторна гра
"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)
Перший матч - 2:0
Лісабон, стадіон "Да Луж"
23 серпня. Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці" з рахунком 0:2.
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