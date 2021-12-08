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Головна Спорт "Бенфіка" - "Динамо": стартові склади команд на останній матч українців в ЛЧ

"Бенфіка" - "Динамо": стартові склади команд на останній матч українців в ЛЧ

8 грудня, 2021 середа
20:51
Спорт "Динамо" - "Баварія"

Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти лісабонської "Бенфіки"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Бенфіка" вважається беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу лісабонців коефіцієнт 1,34. Нічия оцінюється у 5,95. Перемога "Динамо" - 9,60.

У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф як ЛЧ, так і Ліги Європи.

Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.

Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки". 

Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.

Перші дві команди вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а третя зіграє у плей-офф раунді Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

6-й тур

8 грудня

"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)

"Бенфіка": Влаходімос, Жільберто, Вертонген, Алмейда, Отаменді, Грімальдо, Піцці, Вайгль, Рафа Сілва, Яремчук, Жоау Маріо.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербіч, Циганков, Гармаш.

Запасні: Бойко, Шабанов, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Антюх, Вітіньйо, Де Пена, Леднєв, Шкурін, Рамірес, Кулач.

Лісабон, стадіон "Ештадіу да Луж"

Початок о 22:00

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